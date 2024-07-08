Німеччина передала українській армії нову військову допомогу. До пакета увійшли боєприпаси, радари і безпілотні літальні апарати.
Оновлений список німецької допомоги опубліковано на сайті Федерального уряду Німеччини. Зазначається, що озброєння постачають як із запасів Бундесеверу, так і завдяки промисловим поставкам, що фінансуються урядовою програмою озброєнь.
До пакета допомоги увійшли:
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- боєприпаси для бойового танка Leopard 1;
- зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами і ракетами до нього;
- два радари повітряного спостереження TRML-4D;
- 9 тисяч патронів до GEPARD;
- 55 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і 58 тисяч патронів калібру 40 мм;
- 30 розвідувальних безпілотників VECTOR і 10 надводних дронів;
- 200 мобільних глушилок для БПЛА;
- броньована ремонтно-евакуаційна машина, 10 захищених автомобілів і два пікапи;
- чотири броньовані машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 39 терміналів SatCom;
- 150 окулярів нічного бачення;
- 93 тисячі димових гранат, детонатори;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 HLR 338 і 150 CR;
- 250 кулеметів MG5.