Терміни поставок не розголошують.

Німеччина передала українській армії нову військову допомогу. До пакета увійшли боєприпаси, радари і безпілотні літальні апарати.

Оновлений список німецької допомоги опубліковано на сайті Федерального уряду Німеччини. Зазначається, що озброєння постачають як із запасів Бундесеверу, так і завдяки промисловим поставкам, що фінансуються урядовою програмою озброєнь.

До пакета допомоги увійшли:

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боєприпаси для бойового танка Leopard 1;

зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами і ракетами до нього;

два радари повітряного спостереження TRML-4D;

9 тисяч патронів до GEPARD;

55 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і 58 тисяч патронів калібру 40 мм;

30 розвідувальних безпілотників VECTOR і 10 надводних дронів;

200 мобільних глушилок для БПЛА;

броньована ремонтно-евакуаційна машина, 10 захищених автомобілів і два пікапи;

чотири броньовані машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;

39 терміналів SatCom;

150 окулярів нічного бачення;

93 тисячі димових гранат, детонатори;

800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 HLR 338 і 150 CR;

250 кулеметів MG5.

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