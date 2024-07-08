Україна отримала ще один "Патріот" / фото ОП

Німеччина передала українській армії нову військову допомогу. До пакета увійшли боєприпаси, радари і безпілотні літальні апарати.

Оновлений список німецької допомоги опубліковано на сайті Федерального уряду Німеччини. Зазначається, що озброєння постачають як із запасів Бундесеверу, так і завдяки промисловим поставкам, що фінансуються урядовою програмою озброєнь.

До пакета допомоги увійшли:

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  • боєприпаси для бойового танка Leopard 1;
  • зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами і ракетами до нього;
  • два радари повітряного спостереження TRML-4D;
  • 9 тисяч патронів до GEPARD;
  • 55 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і 58 тисяч патронів калібру 40 мм;
  • 30 розвідувальних безпілотників VECTOR і 10 надводних дронів;
  • 200 мобільних глушилок для БПЛА;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина, 10 захищених автомобілів і два пікапи;
  • чотири броньовані машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 39 терміналів SatCom;
  • 150 окулярів нічного бачення;
  • 93 тисячі димових гранат, детонатори;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 HLR 338 і 150 CR;
  • 250 кулеметів MG5.

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