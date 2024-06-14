Україна отримала великий пакет допомоги від Німеччини / фото Вікіпедія

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні. Мова йде про реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки і т. д. Перелік наданого озброєння опублікували на сайті уряду ФРН.

Відповідно до інформації, Україна отримала:

  • машин піхоти Marder – 20 од.;
  • танки Leopard 1 A5 із запчастинами – 10 од.;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS – 1 од.;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM – 1 од.;
  • реактивні артилерійські системи HIMARS – 3 од;
  • броньована мостоукладальна машина Biber – 2 од.;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer – 2 од.;
  • машини розмінування Wisent 1– 4 од.

Також до пакету військової допомоги увійшло інше обладнання та боєприпаси.

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