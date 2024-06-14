Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні. Мова йде про реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки і т. д. Перелік наданого озброєння опублікували на сайті уряду ФРН.
Відповідно до інформації, Україна отримала:
- машин піхоти Marder – 20 од.;
- танки Leopard 1 A5 із запчастинами – 10 од.;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS – 1 од.;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM – 1 од.;
- реактивні артилерійські системи HIMARS – 3 од;
- броньована мостоукладальна машина Biber – 2 од.;
- броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer – 2 од.;
- машини розмінування Wisent 1– 4 од.
Також до пакету військової допомоги увійшло інше обладнання та боєприпаси.
Відео дня
Новина доповнюється…