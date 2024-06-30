У бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

У першому півріччі 2024 року дві третини збройного експорту Німеччини були призначені для України. Про це повідомляє dpa з посиланням на інформацію Міністерства економіки ФРН.

Видання зазначає, що німецький експорт зброї другий рік поспіль сягає рекордного рівня - переважно через надання військової допомоги Києву.

Так, у період з 1 січня по 18 червня федеральний уряд схвалив експорт зброї на загальну суму щонайменше 7,48 мільярда євро, що на 30% більше, ніж у першому півріччі минулого року. При цьому близько 65% експорту (4,88 мільярда євро) було призначено для України.

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Додамо, що у бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Український екіпаж розповів про німецький Leopard те, чого не знали навіть іноземці. Бійці ЗСУ 33-ї окремої механізованої бригади показали в деталях, як працюють у танку та чим вдосконалили машину.

За словами військових, спочатку танк здавався екзотичним велетнем, але після навчань за кордоном екіпаж впевнено опанував керування. Він має 12-циліндоровий дизельний двигун, але в екстренних ситуаціях він може їхати і на керасині, і на бензині.

Також УНІАН повідомляв, що німецький виробник дронів відкрив ще один завод в Україні. Розроблені компанією Quantum-Systems розвідувальні БПЛА Vector Сили оборони експлуатують з травня 2022 року.

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