Безкоштовний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, для українців подовжили безкоштовний проїзд поїздом Перемишль-Ганновер.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, безкоштовний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року.

"Відправка з Перемишля відбуватиметься по непарних числах о 22:30. При собі не потрібно мати посадочні талони. Достатньо пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Пріоритет віддається людям, які мають браслети від польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

За відсутності вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантованим попаданням на наступний поїзд.

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Безкоштовний проїзд для українців

З 1 червня 2022 року деякі країни скасували безкоштовний проїзд для біженців з України, але натомість запропонували пільги на проїзд.

У Польщі з 1 червня українці мають право безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з декількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Безкоштовно їздити в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп: діти до 18 років; жінки; чоловіки старше 60 років; чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: