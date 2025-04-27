Шмигаль розповів про зустріч із Бессентом.

Україна та Сполучені Штати Америки домовилися, що угода про корисні копалини не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в своєму Telegram-каналі, що обговорював це з міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час візиту на Spring Meetings 2025 Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Він зазначив, що над угодою працюють юридичні команди, вже є хороший прогрес:

"Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання".

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, взимку адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні укласти спеціальну угоду про використання природних ресурсів. Вона передбачала створення Спільного фонду відбудови, до якого Україна мала передавати 50% доходів від видобутку нафти, газу та рідкоземельних металів.

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Підписання угоди зірвалося через скандал, який виник під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вони з Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом публічно посперечалися через різні погляди на мирні переговори.

Крім того, проблемним питанням стало бажання США включити в угоду "погашення витрат на військову допомогу Україні", тобто фактично стягнути з країни гроші за допомогу, яка не надавалася в борг.

Президент Зеленський заявив, що українці дуже цінують підтримку Сполучених Штатів Америки, але допомога в умовах війни - це не борг, який потрібно відпрацьовувати природними ресурсами.

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