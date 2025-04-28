У Вашингтоні впевнені, що угоду буде підписано.

Вашингтон і Київ близькі до підписання угоди щодо корисних копалин, яка включатиме всі природні ресурси України - нафту, газ і ключові енергетичні активи. Не виключено, що підписання угоди відбудеться вже цього тижня, повідомляє Financial Times.

Примітно, що раніше підписання "угоди щодо мінералів" зірвалося через розбіжності між Києвом і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб Україна використовувала доходи від природних ресурсів для повернення американської допомоги, але Київ відмовився виконувати цю умову. Тепер обидві країни домовилися, що раніше надана військова допомога не буде враховуватися в рамках угоди.

За даними видання, Київ домігся значної поступки від адміністрації президента США Дональда Трампа. Прорив було досягнуто після зустрічі американського лідера і президента України Володимира Зеленського у Ватикані.

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"Маємо хороший прогрес. Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

У виданні зазначили, що Трамп після зустрічі із Зеленським у Ватикані заявив, що український лідер "розуміє картину і хоче укласти угоду". Також він висловив розчарування Україною та Росією, заявивши, що країни, які воюють, не бажають іти на поступки, щоб зупинити війну:

"Я був дуже розчарований тим, що ракети було запущено Росією. Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів і підписав угоду".

Журналісти пишуть, що Трамп розглядає "угоду щодо мінералів" для спільної експлуатації українських рідкісноземельних металів та інших природних ресурсів як спосіб відшкодувати мільярди доларів військової допомоги, яку було надіслано Києву за часів адміністрації Джо Байдена, і чинити тиск на Зеленського з метою ширших мирних переговорів.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що запит США на використання доходів від "угоди щодо мінералів" для погашення військової допомоги міг би підірвати суверенітет країни, потенційно зірвавши заявку України на вступ до ЄС. Багато народних депутатів висловили занепокоєння щодо домовленості і заявили, що не підтримають "погану угоду".

Водночас радник Трампа з національної безпеки Майк Волц висловив упевненість в інтерв'ю Fox News, що угоду "буде досягнуто".

"Учасники переговорів наполегливо працювали на вихідних. Трамп сповнений рішучості зробити це", - заявив він.

Угода щодо корисних копалин України - що відомо

Як писав УНІАН, раніше член Палати представників Конгресу США Брайан Фітцпатрік заявив, що підписання угоди про корисні копалини з Україною можливе найближчим часом.

Передбачається, що угода призведе до довгострокового економічного партнерства між двома країнами.

Підписання угоди мало відбутися 28 лютого, але через перепалку між президентом України Володимиром Зеленським з Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом цього не сталося.

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