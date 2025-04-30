Наразі, за словами нардепа Ярослава Железняка, фіналізованого документу ще немає.

Найближчим часом ми почуємо про підписання певної частини угоди про корисні копалини. Таку думку в коментарі журналістам висловив Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відповідаючи на запитання щодо угоди про корисні копалини, він зауважив:

"Я тільки повернувся з Вашингтону і я більш ніж переконаний, що в найближчий час, радше за все, цього тижня, ми почуємо про підписання певної частини цієї угоди".

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За словами Железняка, ця угода складатиметься з політичної частини, яка стосуватиметься того, як створюється та регулюється відповідний Фонд, та технічної.

"Ця технічна частина, в принципі, як і політична - вони, за законодавством України, на моє щире переконання, і, думаю, на переконання і уряду, мають пройти ратифікацію в парламенті", - сказав депутат.

Крім того, додав він, сама процедура роботи цього Фонду передбачає значну кількість змін до законів України та кодексів.

"Відповідно, я думаю, що потім в парламенті ви будете спостерігати два процеси: перше - це ратифікація угоди, а друге - це зміни в законодавство України на виконання ратифікації угоди. Тобто на імплементацію її норм", - зауважив Железняк.

Водночас він підкреслив, що "з тих проєктів, чернеток угоди, тому що фінального документа щонайменше станом на вчора-позавчора ще не було, прям фіналізовано, я бачив: вона, угода, в рази буде кращою і менш скандальною, ніж та…, яку нам надіслала 23 березня 2025 року американська сторона".

"Зараз триває процес. У нас залучені британська компанія і американський офіс. Вони справді роблять дуже гарну роботу. І я думаю, що угода не буде викликати такого резонансу. Тим паче скажімо так, її дія значно довша, ніж теоретична робота цієї Адміністрації Сполучених Штатів", - зазначив парламентар.

Угода про корисні копалини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, взимку Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні укласти спеціальну угоду про використання природних ресурсів. Вона передбачала створення Спільного фонду відбудови, до якого Україна мала передавати 50% доходів від видобутку нафти, газу та корисних копалин.

Підписання угоди зірвалося через скандал, який виник під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вони з Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом посперечалися через різні погляди на мирні переговори.

Крім того, проблемним питанням стало бажання США включити до угоди "погашення витрат на військову допомогу Україні", тобто фактично стягнути з країни гроші за допомогу, яка не надавалася в борг.

Зеленський підкреслив, що допомога в умовах війни - це не борг, який потрібно відпрацьовувати природними ресурсами.

Вєе 27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та США домовилися, що угода про корисні копалини не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа. Він також зауважив, що над угодою працюють юридичні команди і вже є хороший прогрес.

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