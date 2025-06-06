Американська сторона висловила відкритість до такої співпраці.

Україна запропонувала розширити інвестиційний мандат спільного із США Фонду відбудови, зокрема, на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на зустріч першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко з керівником інвестиційного напрямку Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конором Коулманом.

Зазначається, що американська сторона висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку.

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Окремим фокусом перемовин стало питання інструментів страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу. DFC підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні.

Фонд відбудови України - останні новини

Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, повідомляла перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні, і основний рахунок фонду, куди Україна зараховуватиме свій внесок, буде відкритий в Україні в гривнях.

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