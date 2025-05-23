Останнім кроком була дипломатична нота від США, отримана сьогодні.

Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, останнім кроком була дипломатична нота від США, яку сьогодні було отримано від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

"Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено. Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - написала Свириденко у Facebook.

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США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, яка передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України.

Видання The Wall Street Journal писало, що угода про природні ресурси, підписана Вашингтоном і Києвом, відповідає національним інтересам обох країн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні, і основний рахунок фонду, куди Україна зараховуватиме свій внесок, буде відкритий в Україні в гривнях.

За його словами, фонд буде наповнюватись Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50/50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога, наприклад, системи ППО. Внесок України становитиме 50% від ренти з нових ліцензій на видобуток нафти, газу та критичних мінералів.

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