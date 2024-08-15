Одна з перевірок виявила несанкціоноване підключення до лічильника газу.

Українці почали отримувати великі штрафи за неправильне користування лічильниками газу. Відповідне рішення виніс Дергачівський районний суд Харківської області.

"‎ТОВ "‎Газорозподільні мережі України" в особі Харківської філії ТОВ "‎Газорозподільні мережі України"‎ 27.05.2024 звернулося до суду з позовом, у якому просить стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в сумі 462 953,02 грн", – йдеться у справі № 619/3695/24.

Непогашена користувачем заборгованість призвела до припинення газопостачання. В результаті перевірки експерти виявили ще більш значне порушення: як з’ясувалось, споживач самовільно підключився до газопостачання.

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В результаті судового розгляду було винесено рішення на користь газопостачальника: споживача зобов’язали сплатити значну суму збитків.

Нагадаємо, що великий штраф можуть виписати у випадку:

порушеної пломби;

не працюючого лічильника;

якщо під час експертизи довели, що у роботу лічильника втручалися;

якщо мало місце мимовільне підключення до лічильника, яке призвело до недообліку частини газу;

якщо газ відключили за борги, а потім мало місце мимовільне підключення.

Комунальні послуги – що треба знати

Раніше повідомлялось, що для коректного нарахування платежів за комунальні послуги українці повинні систематично проводити повірку лічильників. Як зауважили в "Облтеплокомуненерго", відмовитися від неї не можна.

Нагадаємо, у травні уряд підвищив тарифи на електроенергію: тариф на електрику для населення з 1 червня підняли на 60%. Всі українці повинні сплачувати по 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягів споживання.

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