Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони Києва.

Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Він також уточнив, що безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Ситуація з укриттями

З початку повномасштабного вторгнення кияни та мешканці інших міст скаржилися на масові випадки закриття укриттів під час повітряних тривог. Розголосу ситуація набула після трагедія, яка сталася у столиці в ніч на 1 червня. Тоді люди не змогли потрапити до укриття однієї з лікарень, бо двері були зачинені. Тоді біля будівлі поліклініки загинуло троє людей - дві жінки та дівчинка.

Відео дня

Згодом підозри отримали посадовці та охоронець поліклініки, який мав відчинити укриття. Однак, лише охоронця суд відправив до СІЗО, інші підозрювані - під домашнім арештом. На судовому засіданні охоронець розповів, що просто не встиг відчинити двері поліклініки, адже удар стався за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Після цього інциденту по всій країні розпочалися масштабні перевірки укриттів. З’ясувалося, що велика їхня кількість були непридатними для перебування або зачиненими.

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