Нова послуга "Укрпошти" діятиме у понад 60 державах світу.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 квітня запускає нову послугу "Дрібний пакет PRIME", яка була розроблена Міжнародною поштовою корпорацією IPC для формату продажів в інтернеті.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", першочергово "Дрібний пакет PRIME" орієнтується на постійних клієнтів "Укрпошти", які експортують свої товари, продаючи їх в інтернеті. Зазначається, що послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших країнах.

В "Укрпошті" також зазначили, що вартість послуги буде нижчою на 8% порівняно з послугою "Дрібний пакет рекомендований", яким користуються майже 80% відправників з України.

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Крім того, "Дрібний пакет PRIME" передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису, а також пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах цієї мережі.

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. На період тестового режиму, з 1 квітня до 1 травня, оформлення можливе лише в особистому кабінеті.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 24 березня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

Раніше стало відомо, що українська логістична компанія "Нова пошта" відкриє перше відділення у Литві. Відкриття відділення було заплановано на середину березня.

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