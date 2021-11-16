Послуга "Укрпошта Документи" коштуватиме 35 гривень.

Національний поштовий оператор України "Укрпошта" запускає нову послугу з доставки документів.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Відправка паперів стане такою ж легкою, як і самі папери. Адже ми запускаємо нову послугу - Укрпошта Документи", - йдеться у повідомленні.

Умови нової послуги

Загалом за доставку документів треба буде сплатити 35 гривень. Ця сума включає концерт, страхування та сповіщення про статус відправлення. Експрес-доставка триватиме до двох днів між обласними центрами, до чотирьох днів - по Україні. Документи не будуть зважувати у відділенні, також буде можливість замовити кур'єра чи зворотню доставку документів.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" – національний поштовий оператор, що має найбільшу мережу в Україні - понад 11 тис.відділень. Генеральним директором компанії є Ігор Смілянський. Кабінет міністрів схвалив кандидатуру Ігоря Смілянського на посаду генерального директора "Укрпошти" у квітні 2016 року, з 1 липня 2016 року він вступив на посаду.

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Автор: Юрій Годован