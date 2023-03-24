Блок марок вже доступний для попереднього замовлення на сайті оператора.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі, з 24 березня, цей блок стає доступним для попереднього замовлення на сайті "Укрпошти". А через тиждень планується запустити його у відділеннях оператора.

"За тиждень, 31 березня, ми всі відзначатимемо день визволення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болю, день люті та помсти. До цього дня "Укрпошта", в рамках серії "міста – Герої", випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки та конверти серії. У цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім трьом містам-героям Київської області: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Відео дня

Крім того, "Укрпошта" також запускає продаж річної книги "Марки України за 2021 рік".

Війна в Україні та марки

13 жовтня 2022 року стао відомо про те, що"Укрпошта" випустить нові марки до Дня захисників та захисниць України.

9 грудня 2022 року була випущена нова марка "Херсон - це Україна".

1 грудня 2022 року стало відомо про те, що"Укрпошта" випустить марку до Дня ВСУ.

15 грудня 2022 року "Укрпошта" відкрила передзамовлення новорічної марки.

20 лютого 2023 року стало відомо про те, що "Укрпошта" випускає марку з коротким посланням до Путіна.

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