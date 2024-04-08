Новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України.

"Укрпошта" анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками "Зброя перемоги. Made in UA". Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

У поштовому блоці — шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий";

FPV-дрон "Ескадрон";

самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана";

бронеавтомобіль "Козак";

морський дрон MAGURA V5.

Новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України. При цьому вже сьогодні українці можуть передзамовити марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні на сайті "Укрпошти". А з 13-15 квітня – придбати в відділеннях по всій країні.

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Зазначається, що 30 грн з кожного проданого поштового блока – донат на підтримку Сил безпеки й оборони України. Тираж нової поштової марки становить 120 тисяч екземплярів. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.

"Укрпошта" – останні новини

15 лютого 2024 року стало відомо, що "Укрпошта" прискорила процес видачі посилок. Компанія відкрила автоматизований сортувальний термінал. Раніше посилки "Укрпошти" сортували вручну працівники поважного віку.

8 березня Національний банк України покарав державну "Укрпошту", оштрафувавши на понад 17 млн грн за порушення вимог закону.

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