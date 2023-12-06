Тираж нової благодійної поштової марки становить 600 000 примірників.

Сьогодні, 6 грудня, в День Святого Миколая та Днень Збройних Сил України, "Укрпошта" вводить в обіг нову благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая".

Як повідомляє прес-служба поштового оператора, тираж нової марки становить 600 000 примірників. Номінал — М, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України.

Автор поштового випуску — відомий український художник-ілюстратор Кость Лавро.

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"В інтерпретації художника Святий Миколай везе в камуфляжному мішку таку необхідну для Перемоги України зброю для ЗСУ, а "різочки" від святого й наших воїнів сповна отримає ворог", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що марка є благодійною, і 5 гривень з її продажу піде на дрони та інше обладнання для ЗСУ.

Марка "Подарунки Святого Миколая", конверт "Перший день", художня картка, а також новорічна кулька з маркою відсьогодні доступні в онлайн магазині і в відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

Марки "Укрпошти" – останні новини

Наприкінці жовтня "Укрпошта" ввела в обіг марку, яка була присвячена військовій нагороді - "Хрест бойових заслуг". Тираж поштового блоку тоді становив 450 000 марок.

1 листопада поштовий оператор представив нову марку на честь усіх працівників української залізниці, що продовжують роботу в умовах війни - "Героїчні професії. Залізні люди". Тираж блоку дорівнював 150 000 примірників.

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