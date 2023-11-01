Тираж нового поштового блоку дорівнює 150 000 примірників.

"Укрпошта" представила новий поштовий випуск "Героїчні професії. Залізні люди" на честь усіх працівників української залізниці, що продовжують роботу в умовах війни.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти" в Telegram, нова марка є продовженням серії, яка розпочалась у 2023 році поштовим блоком "Воїни світла. Воїни добра".

Тираж нового поштового блоку дорівнює 150 000 примірників.

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"Це перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисячі історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо, про інші зможемо говорити лише після нашої перемоги. Залізничники, як і наші колеги поштарі, навіть в умовах широкомасштабної війни продовжують працювати в режимі 24/7 та залишаються надійним партнером для наших клієнтів та для нашої держави", – наголосив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Придбати поштовий випуск "Героїчні професії. Залізні люди" можна вже зараз у відділеннях чи онлайн.

Марки "Укрпошти" - останні новини

У вересні "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Зброя Перемоги. Світ з Україною", що є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року. Тираж поштового блоку становив 160 000 примірників. Номінал кожної марки — F = 23,00 грн + 2,00 грн додатковий благодійний номінал. На марках були зображені: бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина); зенітно-ракетний комплекс Patriot (США); самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція); бойова машина піхоти M2 Bradley (США).

У жовтні "Укрпошта" ввела в обіг першу марку під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді - "Хрест бойових заслуг". Тираж поштового блоку становить 450 000 марок. Кількість марок в аркуші - 6. Вартість аркуша становить 90 грн.

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