Поки "Нова Пошта" відкриває відділення за кордоном, національний поштовий оператор "Укрпошта" шукає способи знизити тарифи на міжнародну відправку для українців через підписання угод з поштами країн-партнерів.
Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram, 191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та "Укрпошту" на ІV Конгресі в Саудівській Аравії.
"Це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності", - зазначив Смілянський.
За його словами, "Укрпошта" тепер зможе ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а головне – швидше повертати зв'язок між рідними.
"А деякі найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців", - додав гендиректор "Укрпошти".
"Укрпошта" - останні новини
14 вересня "Укрпошта" ввела нову поштову марку "Міста Героїв. Харківщина" на честь річниці визволення від росіян міст регіону - Балаклії, Ізюма, Куп'янська.
25 вересня "Укрпошта" презентувала поштовий випуск з іноземною військовою технікою "Зброя Перемоги. Світ з Україною", який є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року. Тираж поштового блоку становив 160 000 примірників.