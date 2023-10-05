Майже 200 країн всесвітнього поштового союзу підтримали Україну та "Укрпошту".

Поки "Нова Пошта" відкриває відділення за кордоном, національний поштовий оператор "Укрпошта" шукає способи знизити тарифи на міжнародну відправку для українців через підписання угод з поштами країн-партнерів.

Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram, 191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та "Укрпошту" на ІV Конгресі в Саудівській Аравії.

"Це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності", - зазначив Смілянський.

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За його словами, "Укрпошта" тепер зможе ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а головне – швидше повертати зв'язок між рідними.

"А деякі найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців", - додав гендиректор "Укрпошти".

"Укрпошта" - останні новини

14 вересня "Укрпошта" ввела нову поштову марку "Міста Героїв. Харківщина" на честь річниці визволення від росіян міст регіону - Балаклії, Ізюма, Куп'янська.

25 вересня "Укрпошта" презентувала поштовий випуск з іноземною військовою технікою "Зброя Перемоги. Світ з Україною", який є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року. Тираж поштового блоку становив 160 000 примірників.

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