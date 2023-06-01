З кожного маркового аркуша 40 гривень підуть на благодійність.

Акціонерне товариство "Укрпошта" випустило благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей.

Як повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський, поштовий випуск буде доступний у міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, у поштовому маркеті і маркетплейсах eBay та Amazon.

За його словами, 40 гривень з кожного маркового аркуша підуть на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

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Також гендиректор повідомив, що враховуючи нічний ракетний удар по Києву, в "Укрпошті" скасували всі урочисті заходи із запуску марки сьогодні в столиці.

Марки "Укрпошти"

12 квітня 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня 2022 року в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

"Укрпошта" з 28 липня 2022 року ввела в обіг нову поштову марку "Добрий вечір, ми з України".

9 травня 2023 року "Укрпоштою" було представлено поштову марку за програмою "Europa" – "Мир – найвища цінність людства" на честь Дня Європи.

Також 9 травня 2023 року було запущено в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". В цьому поштовому наборі є "Честь. Мужність. Закон" – Нацгвардія, "Служити та захищати" – Нацполіція та "Безпека кордону - могутність держави" - Держприкордонслужба. Також у цю серію мають увійти марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

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