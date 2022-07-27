Продаж в одні руки здійснюватиметься з певними обмеженнями щодо кількості аркушів з марками.

Від завтра, 28 липня, розпочинається продаж поштових марок "Доброго вечора, ми з України!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що кожна українська марка, це як "добрий ляпас російським недоамбіціям".

"Завтра запускаємо марку "Доброго вечора, ми з України!" (плюс конверти та листівки). Трішки покращили дизайн, за який проголосували понад 300 тис. українців, і тепер він супер сучасний. Зрозуміло, що буде наш фірмовий мерч (і навіть відкривачка для пляшок). Ну і лайфхак - як відрізнити справжні марку та мерч від несправжніх? На нашому немає трактора "Білорусь", - пояснив Смілянський.

Він запевнив, що завтра зранку марка буде доступна майже в усіх відділеннях країни, у тому числі й у сільських теж.

Також він додав, що марки можна буде придбати онлайн - в магазинах і на Amazon та EBay.

Смілянський зазначив, що продаж в одні руки здійснюватиметься з певними обмеженнями щодо кількості аркушів з марками.

Зокрема, не більше двох аркушів марок кожного номіналу (2+2); конверти першого дня - 2; конверти - 10; листівки - 10.

"Урочисте погашення обов'язково буде. І воно буде крутим та унікальним. Але через заходи безпеки, враховуючи особливо вразливі почуття наших ворогів до української філателії, я не буду завчасно оголошувати локацію. Проте я впевнений, що, як завжди, побачимось з багатьма киянами", - додав Смілянський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на аукціоні продали картину "Українська мрія", яка стала ілюстрацією поштової марки.

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