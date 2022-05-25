Загальний наклад примірників відповідних марок становить 5 млн.

За два дні було продано близько 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"За два дні було продано близько 2 мільйонів поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" із загального накладу 5 мільйонів. Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. У приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні будуть продаватись ці марки", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що приблизно 1 млн марок продали онлайн.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Пізніше в Росії підтвердили, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

23 травня "Укрпошта" випустила поштові марки серії "Русскій воєнний корабль… Всьо!" накладом 5 млн примірників.

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