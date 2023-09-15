Арешт і передання такого величезного активу АРМА - це абсолютне припущення, зазначили в Агентстві.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума заговорила про можливість націоналізувати найбільшого українського мобільного оператора "Київстар", який належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману. Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Liga.net.

"У схожих ситуаціях держава арештовувала та одразу націоналізовувала подібний майновий комплекс. "Київстар" може пережити те саме, адже 5 вересня СБУ повідомила Міхаілу Фрідману підозру у справі про фінансування війни проти України", - зазначила Дума.

За її словами, арешт і передання такого величезного активу АРМА - це абсолютне припущення.

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"Питання управління майном вирішує суд. Якщо Феміда передасть його нам, то ми, згідно з новими правилами, оголосимо конкурс на пошук управителя. Але я розумію, що цей управитель точно повинен отримати дозвіл на концентрацію, оскільки тут має місце висока конкуренція", - зазначила голова АРМА.

Російський олігарх Михайло Фрідман - останні новини

У серпні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який є колишнім бенефіціарним власником "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк"). Тоді, за даними слідства, разом зі спільниками він вивів в офшор понад 700 млн грн, ухилившись від сплати податків.

У вересні Служба безпеки України заявила про причетність Фрідмана до фінансування війни проти України. Він отримав нову підозру. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

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