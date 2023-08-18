Про підозри повідомлено дев’ятьом особам, які причетні до незаконної схеми.

Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який є колишнім бенефіціарному власником "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк"). За даними слідства, разом зі спільниками йому вдалося вивести в офшор понад 700 млн грн.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, російський олігарх, який має громадянство РФ та Ізраїлю, контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять також кіпрські компанії та раніше входив український приватний банк.

За допомогою засновників та керівників цих компаній він вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у РФ.

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У 2021 році право власності на ці торгові знаки переоформили на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості пільгового оподаткування.

Таким чином, екс-власник банку та співучасники схеми ухилилися від сплати податків в Україні.

Крім того, за даними слідства, підконтрольні йому керівники офшорних компаній підробили попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав – частки в статутному капіталі українського товариства.

Його директором була підставна та підконтрольна олігарху особа. Відтак, очільники офшорних компаній сприяли російському олігарху у вчиненні фінансових операцій з коштами та правочину з майном підконтрольних компаній.

В ОГПУ зазначили, що наразі екс-власник банку перебуває за межами України, а щодо нього застосовані санкції.

Під час розслідування було накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній із коштами на 469,4 млн грн, цінні папери на 12,2 млрд грн, корпоративні права на понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, які належать банку.

Водночас, у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що за вищезгаданою схемою в офшор вдалося вивести понад 700 млн грн.

За даними МВС, у межах кримінального провадження загалом підозру отримали 9 осіб.

"Сенс банк"

20 липня 2023 року Національний банк ухвалив рішення вивести з ринку колишній "Альфа-Банк" - "Сенс банк" - і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

21 липня Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів до банку тимчасову адміністрацію, а уряд ухвалив рішення про націоналізацію банку. Кабмін постановив, що держава в особі Міністерства фінансів придбає банк за 1 гривню. Відтак, банк повністю перейшов у власність держави та продовжив роботу на ринку вже з новим власником.

23 липня 2023 року з націоналізованого "Сенс банку" вивели тимчасову адміністрацію.

24 липня 2023 року стало відомо про те, що колишні власники "Сенс Банку" намагалися вивести мільярдні активи за кордон. Екс-власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб.

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