Підприємство перебувало у власності російського сенатора Сергія Калашника і постачало до Росії компоненти для військово-промислового комплексу.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації Російської Федерації Сергію Калашнику.

Як повідомили в СБУ, мова йде про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь - Конотоп" на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

При цьому, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу Калашник постачав до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.

Відео дня

Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, як сенатор ради федерації РФ від Костромської області Калашник голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "ЛДНР", а після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває.

Комплексні заходи з націоналізації російського майна проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Російський бізнес в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року СБУ заблокувала діяльність столичної компанії, яка входила в структуру кремлівського монополіста "Газпром нефти", власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Представники української "філії" перераховували частину прибутку до федерального бюджету Росії.

Цього року СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлові Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора для потреб російського військово-промислового комплексу. А сьогодні стали відомі деталі нових злочинів Шелкова. Він отримав ще дві підозри - в ухиленні від сплати податків та у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: