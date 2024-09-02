Наразі проєкт доступний у чотирьох містах України.

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок, метою якого є розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Проєкт має на меті утвердження гендерної рівності професій та задоволення потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню до професії жінок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". Наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Відео дня

Учасниць проєкту очікує:

безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;

гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;

менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;

допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року та пройти співбесіду з командою проєкту.

Дефіцит водіїв в Україні - останні новини

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в коментарі УНІАН повідомив, що в Україні потреба водіїв автобусів та електротранспорту (трамваї та тролейбуси) складає понад 6 тисяч водіїв. Найбільше бракує водіїв автобусів у Києві та Київській області.

Також раніше повідомлялося, що жінки більш охоче працюють на трамваях та тролейбусах, аніж на автобусах. Так, на комунальному електротранспорті працює майже дві тисячі жінок. При цьому на автобусних маршрутах в регіонах не більше 10 жінок.

Вас також можуть зацікавити новини: