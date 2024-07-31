Найбільше зараз бракує водіїв автобусів у Києві та Київській області.

Згідно зібраних Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури даних від обласних адміністрацій, в Україні потреба водіїв автобусів та електротранспорту (трамваї та тролейбуси) складає понад 6 тисяч водіїв. Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Загалом потреба по країні складає понад 6 тисяч водіїв. Працевлаштовані на внутрішньообласних автобусних маршрутах майже 15 тисяч водіїв. Йдеться про 9,5 тисяч маршрутів загального користування", - сказав Деркач.

За його словами, нестача водіїв автобусів відчувається у всіх регіонах. У середньому потреба складає 30%.

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"Якщо говорити про топ-регіонів, де кількісно найбільше не вистачає водіїв автобусів, то йдеться про Київ та область – загалом це понад 1,5 тисячі працівників", - зазначив заступник міністра.

Також понад тисячу водіїв потребує Львівська область, у Хмельницькій області потрібно понад 550 водіїв, Житомирщині та Рівненщині не вистачає близько 450 водіїв кожній.

Дефіцит на ринку праці в Україні

Раніше видання The Washington Post писало, що на українських підприємствах катастрофічно не вистачає чоловіків. Підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки.

При цьому українські жінки отримують нові можливості для кар’єрного росту, керуючи машинами на фабриках, тракторами або працюючи охоронцями.

Також УНІАН писав, що українські жінки змушені йти на чоловічу роботу. Так, уряд призупинив дію закону, який забороняв жінкам працювати у "шкідливих або небезпечних" умовах - зокрема, під землею. Це дозволило жінкам влаштовуватись на роботу, яка більше підходить чоловікам.

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