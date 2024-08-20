Дедалі більше жінок замінюють чоловіків, мобілізованих в армію, але їх не вистачає.

Тисячі українських жінок займають робочі місця, що вважалися чоловічими, у міру проведення мобілізації. Чоловіки змушені захищати країну від повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Видання The New York Times пише, що жінки стають водіями вантажівок і автобусів, зварювальниками на металургійних заводах, працівниками складів або шахт. Тисячі жінок також добровільно пішли в армію.

Таким чином, ці жінки змінюють традиційно чоловічу робочу силу України, яка тривалий час була позначена забобонами, успадкованими від СРСР.

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"Існувало уявлення про жінок як про працівників другого сорту і менш надійних", - каже Гліб Вишлінський, виконавчий директор київського Центру економічної стратегії.

За його словами, українські жінки тривалий час не допускалися до певних видів робіт не лише через фізичні вимоги, а й тому, що такі ролі вважалися занадто складними для них. Але жінок буде недостатньо, щоб замінити всіх чоловіків, які пішли, вважають економісти. Нещодавнє опитування показало, що три чверті українських роботодавців відчувають брак робочої сили.

За даними Світового банку, до війни працювали 47% українських жінок. Відтоді Україну залишили близько 1,5 мільйона працівниць, що становить близько 13% від загальної кількості, каже Вишлінський.

Феномен поповнення трудових ресурсів жінками особливо помітний у гірничодобувній промисловості. Після вторгнення Росії 2022 року український уряд призупинив дію закону, який забороняв жінкам працювати під землею і в "шкідливих або небезпечних" умовах.

Компанії намагаються залучити більше жінок на ринок праці за допомогою програм навчання. Покровська шахта розпочала програму на початку цього року, яка вже дозволила 32 жінкам працювати під землею. Шведська некомерційна організація Reskilling Ukraine запропонувала прискорені курси навчання для жінок, які бажають стати водіями вантажівок. Цього року заявки подали понад 1000 жінок, але в організації є кошти, щоб навчити лише 350, каже Олександра Панасюк, координаторка програми.

"Багато жінок хотіли стати водіями, але довгий час суспільство не дозволяло їм цього робити", - каже Панасюк. "Зараз ситуація змінюється".

Ринок праці в Україні - головні новини

Видання The Washington Post писало, що підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки. Завдяки цьому українські жінки отримують нові можливості для кар'єрного зростання, керуючи машинами на фабриках, тракторами або працюючи охоронцями.

24 липня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що пілотний проєкт навчання жінок-водіїв створить нові робочі місця та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, Україні потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

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