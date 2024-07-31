Жінки більш охоче йдуть працювати на трамваях та тролейбусах, аніж на автобусах.

В Україні на комунальному електротранспорті (трамваї та тролейбуси) працює майже дві тисячі жінок. Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"На автобусних маршрутах в регіонах працює не більше 10 жінок. Якщо говорити за електротранспорт, то жінок там працює майже 2000 (чоловіків 3 тисячі). Тобто на відміну від автобусів, працевлаштування жінок саме на електротранспорті значно більш поширене", - сказав Деркач.

За його словами, саме тому міністерство ініціювало проект щодо залучення жінок у пасажирські автобусні перевезення. Він зауважив, що першою причиною є дефіцит кадрів, а друга – відсутність "попиту" на цю професію серед жінок та стереотипні уявлення в суспільстві, що це начебто "чоловіча" професія.

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"За підтримки "ООН Жінки" ми починаємо пілотний проєкт, в рамках якого будуть навчені кілька груп жінок з фокусом на працевлаштування. Глобальна ідея – не просто працевлаштувати жінок, а зробити цю професію більш популярною та затребуваною на ринку", - додав Деркач.

Дефіцит на ринку праці в Україні

Видання The Washington Post писало, що підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки. У статті було вказано, що українські жінки отримують нові можливості для кар’єрного росту, керуючи машинами на фабриках, тракторами або працюючи охоронцями.

24 липня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що пілотний проект навчання жінок-водійок створить нові робочі місця та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту, відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів.

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