Ембарго на ввезення білоруських товарів пропонується встановити тимчасово, до покращення ситуації в Білорусі.

У Верховній Раді України пропонують встановити ембарго на імпорт товарів з Білорусі.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дануца зареєстрував у парламенті проект закону про ембарго на імпорт товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь (№6329). Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Дануца пропонує встановити, що тимчасово, до усунення обставин, наведених у постанові ВР від 15 вересня 2020 року №883-IX "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь", забороняється імпорт товарів, країною походження яких є Білорусь.

Також тимчасово, до усунення обставин, наведених у цій постанові, забороняється укладення правочинів, на підставі яких у суб'єктів господарювання, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України, виникають грошові зобов'язання перед суб'єктами господарювання, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства Білорусі.

При цьому пропонується передбачити, що дія цього закону, у разі його ухвалення, не поширюватиметься на правочини, які укладені до моменту набрання чинності цим законом.

У пояснювальній записці до законопроекту його автор, зокрема, зазначає, що ситуація, що склалася на сьогодні в Білорусі, є не лише "ганебним прикладом нехтування основоположними правами людини та демократичними цінностями, а й становить пряму і безпосередню загрозу національним інтересам і безпеці України".

Дануца нагадав, що у своїй заяві Верховна Рада засудила численні факти переслідувань і насильства стосовно громадян Республіки Білорусь, перешкоджання реалізації ними права на свободу мирних зібрань та вираження своїх поглядів і переконань щодо спотворених результатів виборів президента.

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Так, метою законопроекту є "обмеження фінансування економіки Республіки Білорусь українськими споживачами шляхом заборони імпорту товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь".

Водночас, "поважаючи суверенітет Республіки Білорусь та прагнення її народу до повернення до демократичного режиму, пропоновані норми мають бути переглянуті у разі зміни обставин: проведення прозорих та демократичних виборів, припинення утисків прав політичних діячів та журналістів, звільнення усіх політв'язнів".

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня 2020 р. у Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

Трохи згодом Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки - підтримали створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Автор: Таня Поляковська