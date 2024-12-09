Допомогу можна буде отримати у вигляді грошового переказу на спецрахунок.

В Україні з наступного року механізм надання допомоги при народженні дитини зміниться.

Зокрема, "Пакунок малюка" стане постійною послугою і передбачатиме грошову допомогу зі спеціальними можливостями використання, повідомили у Федерації профспілок Україні. Її можна буде отримати у вигляді грошового переказу на спецрахунок, який відкривається за бажанням у банку, який підтримує монетизацію "Пакунка малюка".

Державна служба у справах дітей оприлюднить перелік банків, із якими укладено договір, на своєму офіційному вебсайті.

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"Пакунок малюка"

Набі "Пакунок малюка" є соціальною допомогою для новонароджених. Його запровадили у 2020 році і включно до 2024 року це був пілотний проєкт. Така допомога спрямована на підтримку батьків у перші місяці життя дитини.

Подібна грошова допомога є одноразовою виплатою на живонароджену дитину для придбання дитячих товарів: засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; іграшок; текстилю для дітей.

Допомога на дітей в Україні

Уряд ухвалив рішення щодо одноразової виплати 6500 гривень для малозабезпечених сімей з дітьми та сімей-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи.

У грудні кожен українець матиме змогу отримати тисячу гривень "Зимової підтримки" від держави на купівлю ліків, оплату комуналки, українських послуг, донати на ЗСУ тощо.

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