У Верховній Раді наголошують, що за останні 10 років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується збільшити допомогу при народженні дитини.

Йдеться законопроект авторства групи депутатів про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (№11072).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, розмір держдопомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 тис. 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї (цей розмір не переглядався з 1 липня 2014 року і по відношенню до долара США ця сума зменшилася вже майже удвічі). Одноразово виплачується 10 тис. 320 грн, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами - щомісяця по 860 гривень.

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Водночас запропонованим законопроектом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Так, допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу - третю і кожну наступну дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Також законопроектом пропонується встановити, що одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" надається у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

Депутати наголошують, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

Так, за інформацією Міністерством охорони здоров’я України, в комунальних, приватних та відомчих закладах охорони здоров’я народилось у 2020 році - 289 тис. 699 дітей, у 2021 році - 260 тис. 502 дітей, а в 2022 році - 199 тис. 619 дітей (найнижчий показник за останні роки).

Зауважується, що спостерігається щорічна динаміка до зменшення кількості народжених дітей, що має наслідком зменшення сумарного коефіцієнту народжуваності в Україні та скорочення кількості населення.

"Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії", - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року прожитковий мінімум було підвищено до 3 тис. 23 грн для працездатних осіб, 2 тис. 361 грн для непрацездатних осіб, 2 тис. 563 грн для дітей до 6 років і 3 тис. 196 грн для дітей 6-18 років.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на ранок 15 березня 2024 року унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 535 дітей в Україні загинули та понад 1 тис. 257 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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