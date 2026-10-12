В Україні змінять правила охорони праці: що чекає на роботодавців і працівників

Роботодавців зобов’яжуть регулярно оцінювати ризики на робочих місцях і вживати заходів для їх усунення.

Верховна Рада підтримала євроінтеграційний закон, який передбачає зміни в підході до охорони праці. Роботодавці будуть зобовʼязані зосереджуватись на запобіганні нещасним випадкам і захисті здоров’я працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі(№10147) в цілому проголосували 246 народних депутатів.

За словами голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, старий закон про охорону праці не відповідає європейським нормам.

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"Закон про охорону праці, який діє в Україні не відповідає навіть європейській назві, бо в Європі це безпека і здоров'я на роботі. За роки незалежності України цей закон призвів до того, що кількість загиблих і інвалідизованих на підприємствах збільшується", - сказала Третьякова.

Нардеп також зазначила, що новий закон про безпеку та здоров'я працівників на робочому місці входить до зобов'язань України в рамках програми фінансової підтримки від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає запровадження європейської системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників. Роботодавці повинні будуть регулярно оцінювати небезпеки, які можуть виникнути на конкретних робочих місцях і розробляти заходи для їх мінімізації або усунення.

Пропонується, зокрема, й замінити терміни "безпека праці" або "охорона праці" на європейський термін "безпека працівника".

Також зазначається, що роботодавець має бути більш самостійним у виборі найефективніших способів організації безпеки працівників та нести в першу чергу матеріальну відповідальність за якість такого вибору та ефективність визначеної ним політики безпеки. Пріоритетом стане запобігання нещасним випадкам, а не реагування на їхні наслідки.

Зокрема також передбачено:

проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці;

інформування компетентних органів про всі нещасні випадки;

ведення обліку всіх інцидентів, які потенційно могли призвести до нещасного випадку.

Також законопроєкт передбачає можливість покладення на роботодавця за рішенням суду матеріальної відповідальності за шкоду життю та здоров’ю працівника, якщо вона стала наслідком недостатніх або неефективних заходів безпеки.

У такому разі роботодавець відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати, понесені ним на виплати та послуги, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

Крім того, встановлюються обов’язки роботодавців щодо забезпечення безпеки та здоров’я окремих категорій працівників (працівниць, які нещодавно народили, та працівниць, які годують грудьми; працівників, які не досягли 18-тирічного віку; працівників з інвалідністю).

Умови праці в Україні - головні новини

У травні 2026 року стало відомо, що в Мінекономіки підготували проєкт нового трудового кодексу, який має легалізувати сучасні формати роботи та допомогти вивести зайнятість "з тіні".

Колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявляв, що в Україні офіційно працюють і сплачують ЄСВ значно менше людей, ніж потребує економіка, а 75% вітчизняних компаній уже відчувають дефіцит кадрів.

Кабмін ухвалив проєкт нового трудового кодексу України ще в січні. Тоді зазначалося, що в країні продовжують діяти положення старого радянського кодексу ще 1971 року. Новий документ має зробити систему більш гнучкою та цифровізованою.

Раніше повідомлялося, що оновлений трудовий кодекс має наблизити Україну до норм Євросоюзу. Так, він гарантуватиме працівникам додаткових чотири дні відпустки на рік до тих 24, які дозволені зараз. Зазначимо, що європейці мають 28 днів оплачуваної відпустки.

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