Вперше з 1971 року: уряд ухвалив новий Трудовий кодекс зі значними змінами

7 січня Кабмін ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - зазначила Свириденко.

За її словами, документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив сьогодні під час засідання. Метою є зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю.

Що змінюється

Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Очільниця уряду відмітила, що документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці - 43 млрд грн на рік:

Гнучкі трудові договори . Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

. Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів. Цифровізація трудових відносин . Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.

. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах. Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної , узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд.

, узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд. Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей . Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки. Реформа інспекції праці . Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.

. Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок. Більше можливостей для працевлаштування молоді . Зокрема кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір.

. Зокрема кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір. Ухвалення нового Трудового кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій Міжнародної організації праці.

Наступним кроком стане розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями.

