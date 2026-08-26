В Україні активно шукають саме цих працівників: які зарплати пропонують

Майже 80% роботодавців відчувають кадровий дефіцит в Україні.

У липні 2026 року найбільше вакансій в Україні припало на виробництво та робітничі спеціальності. Водночас у найбільш затребуваних сферах за рік зросли зарплати.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, у липні найбільше оголошень роботодавці опублікували у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" – майже 20 тисяч оголошень. Медіанна зарплата за рік тут зросла з 22 750 грн до 28 750 грн.

На другому місці – "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" з 19 205 оголошеннями. Медіанна зарплата в цій сфері зросла з 18 000 грн до 20 850 грн. Далі знаходиться сфера "Логістика/Склад/Доставка". Тут кількість оголошень у липні цього року становила 17 640. Медіанна зарплата цьогоріч зросла з 27 700 грн до 30 875 грн.

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У сфері "Будівництво/облицювальні роботи" у липні 2026 року було 10 445 оголошень. Медіанна зарплата тут росла з 31 125 грн до 38 125 грн.

У сфері "Готельно-ресторанний бізнес/Туризм" кількість оголошень цьогоріч склала 8 741. Медіанна зарплата зросла з 17 750 грн до 21 000 грн.

В яких сферах найчастіше шукають роботу

За даними дослідження, найбільша конкуренція спостерігається у сфері "Реклама/дизайн/PR" – 36,9 відгуків на одне оголошення в липні 2026 року. Минулого року цей показник був дещо нижчим – 36,6 відгуків на одне оголошення. На другому місці – "Колл-центри/Телекомунікації": 30,3 відгуків у липні 2026 року проти 26 торік.

Далі, за даними OLX Робота, знаходиться сфера "Початок кар'єри/студенти", де був 21 відгук цього року. Минулого року їх було дещо більше – 28,5 відгуків. У сфері "IT/комп'ютери" кількість відгуків у липні 2026 року була на рівні 11,5, а у липні 2025 – 16,1.

У сфері "Адміністративний персонал/HR/Секретаріат" цьогорічний показник становив 10,8 відгуків на одне оголошення, а торік – 12.

Конкуренція також спостерігається у сфері "Культура/мистецтво/розваги" із 10 відгуками в липні 2026 року. Торік цей показник був на рівні 14,2.

Водночас для пошукачів важливі не лише професійні перспективи, а й умови праці. Ключовими факторами під час вибору місця роботи є близькість до дому, гнучкий графік і офіційне працевлаштування.

Крім того, за даними дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), майже 80% роботодавців відчувають кадровий дефіцит. На тлі цього вакансії часто залишаються відкритими тривалий час: 30% позицій закриваються понад три місяці, і лише 6% вдається закрити швидше, ніж за місяць.

Робота в Україні - останні новини

19 серпня стало відомо про помітне зростання зарплат в агросфері. Медіанна заробітна плата у сфері сільського та лісового господарства становила 32 500 гривень, а минулого року вона була на рівні 22 000 грн. Таким чином за рік заробітна плата збільшилася майже на 48%.

3 серпня керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна розповідала, що найгостріший дефіцит сьогодні спостерігається саме серед робітничих професій.

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