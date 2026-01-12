В Україні збільшать тривалість відпустки: що передбачає новий Трудовий кодекс

Наразі чинне трудове законодавство визначає 24 календарні дні відпустки на рік.

Новий Трудовий кодекс наближає українське трудове законодавство до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові чотири дні оплачуваної відпустки на рік. Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Чинне трудове законодавство визначає 24 календарні дні відпустки на рік. Але європейські норми - а проєкт Трудового кодексу є дуже важливим євроінтеграційним проєктом - передбачають, що працівник повинен мати 28 днів оплачуваної відпустки. Тому Кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік", - сказала Марчак.

За її словами, цей проєкт Трудового кодексу України буде подано в парламент. Після цього будуть голосування в першому та другому читанні у Верховній Раді.

Вона також відмітила, що після ухвалення та набуття чинності новим Трудовим кодексом роботодавцям та працівникам не потрібно буде переукладати договори. Однак, якщо наявні трудові відносини не оформлені, у роботодавця буде рік, щоб оформити це в письмовій формі, але це не означає на папері. Це може бути імейлом або зафіксовано в будь-який спосіб.

7 січня 2026 року премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Зокрема, кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Очільниця уряду відмітила, що документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні.

За даними дослідження "Барометр ринку праці", більшість українських компаній у 2025 році підвищували зарплати співробітникам, однак зростання переважно було помірним і часто не перекривало інфляцію. Водночас значна частина працівників заявляє, що їхні доходи фактично не змінилися або навіть зменшилися.

