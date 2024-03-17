Колишня радянська країна-сателіт користується благами свого минулого та добрими стосунками з тими, кого Росія вважає друзями.

Україна ось-ось отримає великі партії боєприпасів, за які бореться Чехія - колишня радянська держава-сателіт, одна із найпалкіших прихильників України.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, Чехія придбала близько 800 000 артилерійських снарядів від різноманітних постачальників по всьому світу та знайшла ще 700 000, які можна купити додатково. Йдеться про 300 000 снарядів радянського зразка та близько 500 000 снарядів західного виробництва. Як зазначають у чеському уряді, у міру надходження коштів буде доступно більше снарядів.

Поставки, які, за словами чеських офіційних осіб, можуть почати надходити в Україну протягом декількох тижнів, відбуваються через брак боєприпасів і військ, які змушують українську армію відступати на деяких ділянках. За оцінками західних розвідок, українські сили настільки виснажені, що зараз вони випускають лише два снаряди на кожні 10 пострілів Росії.

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Чеська ініціатива

Росія, навпаки, нарощуючи внутрішнє виробництво та залучає союзників, таких як Північна Корея, Іран та Білорусь, до поставок. Деякі військові аналітики кажуть, що Україні потрібно до 200 000 снарядів різного калібру щомісяця, щоб отримати перевагу. Поставки, організовані Чехією, можуть допомогти воїнам просуватися далі і вести оборону.

"Чеська ініціатива допоможе Україні стабілізувати фронт і відновити перевагу", - сказав Ніко Ланге, колишній голова виконавчого апарату міністерства оборони Німеччини.

На відміну від США, Франції чи Німеччини, які в основному зосереджувалися на нарощуванні внутрішнього виробництва для постачання в Україну, чеські чиновники заявили, що їхня ініціатива зосереджена на закупівлі наявної зброї. Чехи почали тихо їздити по світу, укладаючи угоди про продаж і домовляючись про експортні ліцензії з десятками країн-виробників.

Чеські чиновники заявили, що минуле країни як колишнього радянського сателіта стало несподіваною перевагою. Це подарувало країні як значну збройову промисловість із глобальними клієнтами, так і добрі стосунки з багатьма країнами Глобального Півдня з великими запасами зброї радянських часів і спроможністю виробляти більше.

Офіційні особи не коментують, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. Натомість, за словами західних чиновників, аналогічні звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені.

Офіційні особи НАТО та ЄС останніми днями публічно підтримали чеську ініціативу. Німеччина наразі пообіцяла виділити понад 500 мільйонів євро, що, безумовно, є найбільшим зобов’язанням.

Підхід Чеської Республіки полягав у тому, щоб діяти як посередник, сказав Томаш Копєчний, спеціальний представник Чехії з питань України, який допомагав у переговорах щодо угоди. Прага звернулася до країн, які мають або виробничі потужності, або сумісні боєприпаси на складах, і зв’язала їх із країною Заходу, яка оплатить доставку.

Потім Чехія організує логістику, відправляючи поставки або через власні кордони, або через треті країни, приховуючи будь-який прямий зв’язок між країною походження та Україною, щоб не наражати постачальника на гнів Москви.

"Конфіденційність тут є ключовою: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції - за дуже небагатьма винятками, такими як Північна Корея", - сказав Томаш Пояр, радник чеського уряду з національної безпеки.

Зусилля Праги виявили невідповідність між дружнім ставленням деяких урядів до Росії публічно та їхньою відкритістю до ділових відносин із союзниками України в приватному порядку, сказав Ян Жірес, заступник міністра оборони країни.

"Якщо ви приїжджаєте з купою грошей, вони зацікавлені, і Чехія вважається нейтральною в порівнянні зі США, які часто поляризують", - сказав Якуб Янда, голова Центру європейських цінностей політики безпеки, аналітичного центру в Празі.

Наразі Чехія забезпечила фінансування для першого траншу близько 300 000 снарядів. Серед донорів Німеччина, Канада, Нідерланди та Данія. На даному етапі США не входять до клубу покупців.

Питання життя та смерті

У той час як великі західні держави, такі як США, обговорювали небезпеку надсилання нових типів зброї в Україну через страх спровокувати Москву, Чехія рано почала постачати основні бойові танки, ракетні установки та великі артилерійські установки до Києва. До речі, ракету-носій для ракет, які потопили флагман Чорноморського флоту Росії "Москва", доставила Чехія.

"Було прикро спостерігати за бездіяльністю країн, які є набагато багатшими та могутнішими, коли це було питанням життя чи смерті для українців, а отже, і для нас", - сказав Копєчний.

Ланге сказав, що успіх чеської ініціативи став уроком для більших членів НАТО, які зосередилися на нарощуванні власного виробництва зброї, повільному процесі, який зараз обмежує поставки для України.

Європейські виробники зброї нарощують виробництво, але через регулювання, проблеми з ланцюгом постачання, відсутність державного фінансування та нестачу робочої сили значне зростання виробництва очікується не раніше кінця наступного року або початку 2026 року. У ЄС розширення заводу з виготовлення боєприпасів займає близько двох років, а будівництво нового – приблизно п’ять, за словами чиновників і представників промисловості з кількох країн.

Для порівняння, за оцінками західної розвідки, попри санкції, Росія цього року готова почати виробляти майже втричі більше боєприпасів великого калібру, ніж США та Європа. За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, загальне виробництво артилерії в Росії, включаючи ракети, досягне трьох мільйонів снарядів на рік.

"Західним ініціативам перешкоджало… бажання виробляти в Європі чи США, тому що країни хотіли поєднати підтримку України з підтримкою своїх галузей. Це є законною метою, оскільки нам потрібно переозброїтися, але це не те, що потрібно для негайної допомоги Україні", - сказав Жірес.

Що передувало

Як писав УНІАН, протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи і Канада.

За словами чеського президента, якщо не виникне несподіваних проблем, ці снаряди почнуть надходити в Україну найближчими тижнями. Пізніше прем’єр Чехії повідомив, що Прага знайшла ще 200 тисяч снарядів, які можна придбати.

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