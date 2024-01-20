Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реорганізації фонду, який надає військову підтримку Україні. Це повзано з тим, що ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової, пише Bloomberg з посиланням на документ Європейської служби зовнішніх справ.
Зазначається, у документі викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), про який уряди країн ЄС не змогли домовитися.
Журналісти зазначають, що в рамках нинішнього механізму фінансування – Європейського фонду миру (ЄФМ, EPF) – країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.
"Дипломатичні представники кількох країн, в тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що EPF в тому вигляді, в якому він існує зараз, стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок буде здійснюватися за рахунок нових закупівель озброєнь, а не з наявних запасів", – йдеться в статті.
Також зазначається, що Інші країни-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в EPF, в той час як деякі країни хочуть зберегти нинішній механізм.
Фонд матиме два основних "європейських стовпи": надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість; продовження тренувань та оснащення українських військ.
Передбачається, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах ППО.
"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю EPF на 5 млрд євро, спеціально виділених для України", – вказано в документі.
Додається, що подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного керівництва з боку держав-членів.
В агентстві нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну було схвалено сім пакетів на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів. Країни-члени ЄС сперечаються щодо ставок відшкодування і використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки.
Зброя для України
В Європейському Союзі поки не можуть узгодити створення "спеціального фонду" в межах Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на загальну суму 20 млрд євро на чотирирічний період. Передбачено виділення до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки (загальна сума цього спецфонду має становити 20 млрд євро).
У грудні 2023 року глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали збільшення фінансування Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти на закупівлю зброї для України.