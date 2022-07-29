Документ було підписано у Мінську в 1998 році.

Кабінет міністрів України денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Денонсовано Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську", - йдеться в повідомленні.

Угода визначала порядок та умови плавання суден України і Білорусі, що здійснюють перевезення пасажирів та/чи вантажів, транспортування плавучих об'єктів і перегін суден внутрішніми водними шляхами.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за вихід України з низки угод СНД. Так, депутати підтримали вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією, а також із Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій вітчизняній війні.

У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.

У квітні Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справа від 15 квітня 1994 року.

Влітку 2021 року Україна вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

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