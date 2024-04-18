Компанії заявили, що поліс не покриває завдані збитки.

Страховики "Північних потоків" заперечують, що їхні поліси забезпечують покриття газопроводів, пошкоджених вибухами у 2022 році, оскільки пошкодження було спричинено війною, пише Reuters з посиланням на письмову відповідь на позов, поданий до Високого суду Лондона.

Швейцарська компанія Nord Stream – оператор однойменних газопроводів – вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро (427 мільйонів доларів) за вибухи, які призвели до розриву трубопроводів, призначених для транспортування російського газу до Німеччини.

Однак страховики Lloyd's Insurance Company та Arch Insurance заявили, що поліс не покриває будь-які збитки, спричинені війною, навіть опосередковано. "Відповідачі будуть покладатися на... той факт, що пошкодження від вибуху могло бути або, принаймні, швидше за все, було завдано урядом або за наказом уряду", – сказав адвокат компаній.

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Вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік", проходять через Балтійське море в Німеччину. Обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" буди пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

У лютому 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік". Висновок розслідування полягає в тому, що шведської юрисдикції у справі немає, і тому розслідування має бути закрито. Згодом Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку" безпосередньо біля її територіальних вод.

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