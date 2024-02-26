Данська влада не знайшла "достатніх підстав для порушення кримінальної справи

Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку" (Nord Stream) безпосередньо біля її територіальних вод, після аналогічного рішення сусідньої Швеції на початку лютого, пише Bloomberg.

Данська влада дійшла висновку, що у вересні 2022 року мала місце "навмисна диверсія на газопроводах", але не знайшла "достатніх підстав для порушення кримінальної справи", повідомляє агентство з посиланням на спільну заяву поліції Копенгагена і данської розвідки.

Рішення було прийнято після розслідування, яке було "складним і всеосяжним" і передбачало співпрацю з "відповідними іноземними партнерами", зазначили правоохоронні органи.

Відео дня

Коментуючи рішення Данії, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію "абсурдною".

"З одного боку, є визнання того, що мав місце свідомий саботаж, а з іншого – немає ніякого подальшого прогресу", – заявив Пєсков.

Вибухи на "Північних потоках"

"Північний потік" – підводне сполучення з Німеччиною через Балтійське море. Вибухи у 2022 році пошкодили обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одну з двох ниток "Північного потоку–2" у водах поблизу острова Борнхольм на сході Данії. В жовтні 2023 року у Польщі заявили, що до підриву газопроводів причетна РФ. Західні ЗМІ також писали про український слід у диверсії.

На початку лютого 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік". Слідчі встановили відсутність юрисдикції країни у справі.

Вас також можуть зацікавити новини: