У Швеції заявили, що встановили відсутність юрисдикції країни у справі.

Прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік" (Nord Stream). Про це повідомила прес-служба відомства.

"Висновок розслідування полягає в тому, що шведської юрисдикції немає, і тому розслідування має бути закрито… Попереднє розслідування досягло такої стадії, що влада має уявлення про інцидент, і не виявлено фактів, які б вказували на причетність Швеції або шведських громадян до інциденту, який стався в міжнародних водах", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що основна мета попереднього розслідування полягала в тому, щоб з’ясувати, чи були громадяни Швеції причетні до випадку, та чи використовувалася територія країни для вчинення акту, що могло завдати шкоди її інтересам або безпеці.

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Водночас Німеччина продовжує попереднє розслідування, однак його деталі не можна розголошувати, вказали у прокуратурі Швеції.

Виведення з ладу "Північних потоків"

У вересні 2022 року дві гілки газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною по дну Балтійського моря, були підірвані. В жовтні 2023 року у Польщі заявили, що до підриву газопроводів причетна РФ.

Західні ЗМІ також писали про український слід у диверсії.

The Wall Street Journal писала про обурення європейських слідчих через поведінку Польщі. За їх словами, країна саботує розслідування щодо підриву російського газопроводу "Північний потік". Однак у Варшаві відповіли, що Польща співпрацює з союзниками у розслідуванні актів саботажу на газопроводах.

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