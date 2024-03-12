Компанія подала позов, стверджуючи, що страховики не компенсували шкоду, заподіяну підводними вибухами.

Швейцарська компанія Nord Stream – оператор однойменних газопроводів – судиться зі страховиками на суму близько 400 млн євро за відмову покрити збитки від вибухів на "Північних потоках", пише Financial Times з посиланням з посиланням на судовий позов.

Зазначається, що компанія подала позов минулого місяця, стверджуючи, що страховики "не заплатили" за шкоду, заподіяну підводними вибухами, які пошкодили і деформували трубопроводи "Північний потік–1" і "Північний потік–2" на дні Балтійського моря.

Компанії Lloyd's of London і Arch Insurance вказані як представницькі відповідачі від імені кількох страховиків, що уклали поліси. Судові документи показують, що "попередня і висока оцінка" витрат Nord Stream на видалення води і стабілізацію трубопроводів, ремонт і заміщення втраченого газу становить від 1,2 млрд євро до 1,35 млрд євро.

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Nord Stream стверджує, що вибухи були окремою подією для цілей обох полісів. Вимога у розмірі 400 млн євро рівномірно розподілена між основною та додатковою групами страхування. Компанія також вимагала близько 3,7 млн євро за оцінку збитків, а також інші витрати.

Вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік", проходять через Балтійське море в Німеччину. Вибухи у 2022 році пошкодили обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одну з двох ниток "Північного потоку–2". В жовтні 2023 року у Польщі заявили, що до підриву газопроводів причетна РФ. Західні ЗМІ також писали про український слід у диверсії.

Водночас вже дві європейські країни припинили розслідування вибухів на газопроводах. Прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування, заявивши, що шведської юрисдикції у справі немає. Згодом Данія відмовилася від розслідування вибухів на "Північних потоках" безпосередньо біля її територіальних вод.

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