Переговори з групою покупців тривали більше року.

Материнська компанія Yandex NV досягла домовленості про продаж свого російського бізнесу, включаючи найпопулярнішу пошукову систему країни, в рамках угоди вартістю близько 5,2 мільярдів доларів США, пише Bloomberg.

Інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", яке було зареєстровано в російській особливій економічній зоні "Калінінград" наприкінці минулого року. Загальна вартість угоди складе 475 мільярдів рублів.

Бізнес купує група російських покупців. Окрім керівництва "Яндекса" покупцями виступають фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і кілька підприємців, жоден з яких не перебуває під санкціями. Керівництво "Яндекса" отримає найбільшу частку в російському бізнесі, в той час як "Лукойл" матиме 10%.

Відео дня

Переговори тривали більше року. Угода відкриває шлях для зареєстрованої в Нідерландах материнської компанії "Яндекса" до розвитку деяких проектів за кордоном. Угода буде закрита в два етапи і була структурована зі знижкою щонайменше 50%, яку Росія вимагає для виходу компаній, зареєстрованих у країнах, які Москва вважає недружніми.

Після оголошення цієї новини акції компанії знизилися на 7% на московських торгах, але потім відіграли втрати і станом на 11:20 за місцевим часом рівень падіння складав приблизно 3,4%.

"Яндекс", яка також є власником популярного в Росії додатку для виклику таксі та платформи електронної комерції, зазнала сильного тиску як всередині країни, так і за кордоном. Компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що є звичайною стратегією для російського бізнесу, який шукає іноземних інвесторів. Її акції торгувалися на біржі Nasdaq, поки не були призупинені після вторгнення Росії в Україну.

Вихід з РФ міжнародного бізнесу

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, співзасновник російської ІТ-компанії "Яндекс" Аркадій Волож сподівається, що зможе вийти з-під санкцій.

Водночас російська влада ретельно вивчає і детально регулює майже кожен план виходу іноземних компаній з РФ, перш ніж затвердити його. Президент Росії Володимир Путін перетворив вихід з російського ринку на схему збагачення.

Вас також можуть зацікавити новини: