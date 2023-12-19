РФ встановила умови, які вигідні російському уряду, та ускладнює процес виходу з Росії.

Російська влада ретельно вивчає і детально регулює майже кожен план виходу іноземних компаній з РФ, перш ніж затвердити його. Президент Росії Володимир Путін перетворив вихід з російського ринку на схему збагачення, пише The New York Times.

"Якщо компанії хочуть покинути Росію, президент РФ встановлює такі умови, щоб це було вигідно його уряду, його елітам і його війні... Москва контролює практично кожен вихід. Компанії повинні керуватися непрозорою системою, щоб отримати дозвіл на продаж", – зазначає видання.

Журналісти підкреслюють, що вихід з РФ обкладають постійно зростаючими податками, які минулого року принесли Росії щонайменше 1,25 мільярда доларів. Також процес виходу західних фірм супроводжується загрозами та залякуваннями. Російська влада проводить розслідування, інколи навіть допитують працівників і заарештовують місцевих керівників.

Відео дня

Видання посилається на слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що ті, хто йде, втрачають свої позиції. Ї​хнє майно купують із серйозним дисконтом і забирають російські компанії.

ЗМІ також вказує, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модель виходу була простішою. Такі компанії, як McDonald’s, продавали бізнес місцевим менеджерам або бізнес-партнерам з можливістю повернутися до Росії пізніше, але незабаром угоди стали складнішими. Тепер від компаній фактично вимагають продавати принаймні з 50-відсотковою знижкою.

Журналісти нагадують про указ Путіна, який вимагає від компаній у ключових галузях отримати його підпис перед продажем російських активів. Підприємства, що працюють у стратегічно важливих секторах, таких як енергетика та ресурси, потребують схвалення президента Путіна перед будь-яким продажем активів. Десятки бізнесів, у тому числі підрозділи Siemens і Caterpillar, раптово опинилися під владою президента РФ.

"Уряд почав посилювати процес, і він ставав набагато складнішим. Я казала клієнтам, що нам краще рухатися швидше",– зазначила виданню юрист Dechert Лаура Бранк, яка допомагає західним компаніям у процесі виходу.

За даними NYT, інколи спеціальна комісія ретельно вивчає навіть найдрібніші деталі. На одному засіданні минулого року вона навіть схвалювала продаж крихітної квартири, що належить фінській шинній компанії Nokian.

Водночас видання вказує на наявність кулуарної боротьби російського бізнесу за представництва іноземних компаній. Наприклад, цього року материнська компанія Ikea продала свої російські торгові центри державному банку. Nokian продала свою діяльність нафтовій компанії, що належить російському регіональному уряду. Російські підрозділи Nissan, Renault і Toyota перейшли під контроль державної компанії.

Вихід міжнародного бізнесу з РФ

Понад 1000 іноземних компаній оголосили про вихід з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак станом на кінець 2023 року в Москві заявляють, що багато бізнесів не дотримали слова.

Нацагентство України з питань запобігання корупції вносить у список спонсорів війни компанії, що поповнюють російський бюджет. З 1 вересня 2023 року НАЗК винесло корпорацію PepsiCo до переліку спонсорів війни, тому що вона продовжує працювати на російському ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: