Угода з продажу акцій пройшла, всі схвалення отримані.

У 2024 році німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck, що входить до Mercedes-Benz Group, продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз". Про це в інтерв'ю "Відомостям" розповів гендиректор "Камаза" Сергій Когогін.

Водночас він не назвав покупця. Угода пройшла, всі схвалення отримані, сказало джерело, близьке до компанії. Подробиці він також не розкрив.

Daimler став останнім із найбільших західних автоконцернів, які з весни 2022 року повністю вийшли з російських активів. Раніше ринок залишили всі провідні світові автоконцерни, а у січні 2024 року завод корейської Hyundai у Санкт-Петербурзі купила компанія "Арт-фінанс".

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Німецький концерн став акціонером "Камаза" у 2008 року, коли придбав 10% виробника вантажівок за $250 млн. У 2010 році Daimler і ЄБРР купили ще 5% "Камаза". Пізніше Daimler викупив у банку акції. Основними акціонерами "Камаза" залишаються ДК "Ростех" (47,1%) та компанія "Автоінвест" (23,5%).

Зазначається, що технології Mercedes зіграли істотну роль модернізації модельного ряду "Камаза". Так, у жовтні 2013 р. розпочалося серійне виробництво сідельних тягачів покоління K4.

У 2022 року після вторгнення РФ в Україну та відходу Mercedes з Росії у "Камаза" виникли складнощі з компонентами.

Вихід західного бізнесу з РФ

Раніше УНІАН писав, що російська влада ретельно вивчає і детально регулює майже кожен план виходу іноземних компаній з РФ, перш ніж затвердити його. Президент Росії Володимир Путін перетворив вихід з російського ринку на схему збагачення.

До прикладу, материнська компанія Yandex NV досягла домовленості про продаж свого російського бізнесу, включаючи найпопулярнішу пошукову систему країни, в рамках угоди вартістю близько 5,2 мільярдів доларів США. Угода буде закрита в два етапи і була структурована зі знижкою щонайменше 50%.

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