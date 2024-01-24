Українська влада хоче перенести заводи на безпечнішу територію.

Україна може розгорнути виробництво безпілотників в Литві. Вільнюс підтримує вказану ідею, пише газета Rzeczpospolita з посиланням на заяву голови Литовської партії праці Андрюса Мазуроніса.

"В Україні дуже добре розвинена технологія безпілотників. І вони хочуть перенести заводи на безпечнішу територію, яка може бути десь на території НАТО, де є зовсім інші гарантії безпеки, але також бути близько до України", – зазначив литовський політик.

За його словам, таке виробництво в Литві створить робочі місця та інфраструктуру для виробництва. Це в інтересах національної безпеки країни.

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Мазуроніс підкреслив, що розробка і виробництво бойових безпілотників має стати пріоритетом для литовської оборони. Литва вже має необхідну виробничу базу і персонал.

У порівнянні з танками або важкою технікою, безпілотники вимагають відносно невеликих інвестицій, додав він.

Віце-спікер литовського Сейму Паулюс Саударгас також вважає, що оборонна промисловість Литви не має можливості виробляти важку техніку, тому повинна зосередитися на бойових безпілотниках.

"У Литві немає важкої промисловості. Ми не виробляємо танки, не виробляємо гаубиці, не виробляємо літаки і не схоже, що почнемо в найближчі роки. Але ми можемо виробляти невеликі безпілотники", – підкреслив політик.

За словами депутата, війна в Україні продемонструвала як зростає значення безпілотників у збройних конфліктах. Дрони відіграють все більш важливу роль на українському фронті.

Виробництво безпілотників

Раніше УНІАН писав, що Рига домагається прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн, щоб озброїти українські війська "тисячами" нових безпілотників.

Водночас війна перетворюється на двобій безпілотників, і Україна в ньому програє. У перші місяці війни Україна переважала у використанні безпілотників, адаптуючи комерційні технології та впроваджуючи нові види озброєнь. Однак зараз Росія наздогнала Україну в інноваційному змаганні.

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