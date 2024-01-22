Росія наздогнала Україну в інноваційному виробництві дронів.

У перші місяці війни Україна переважала у використанні безпілотників, адаптуючи комерційні технології та впроваджуючи нові види озброєнь. Однак зараз Росія наздогнала Україну в інноваційному змаганні, пише видання Foreign Affairs.

Видання зазначає, що використання безпілотників стало основою багатьох нещодавніх успіхів України на полі бою, зокрема, у кампанії в Чорному морі, в ударах по Криму і по об’єктах в глибині території Росії. Однак наразі безпілотники найбільше сконцентровані вздовж лінії фронту на сході України.

"На прохання визначити найкращу зброю для знищення танків у своєму арсеналі, українські командири всіх рангів дають однакову відповідь: дрони з видом від першої особи (FPV), пілоти яких маневрують на землі, дивлячись на пряму трансляцію з бортової камери. Ці безпілотники зробили так, що бої "танк проти танка" залишилися в минулому", - пише видання.

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Україна втрачає перевагу у війні дронів

Однак в інших аспектах Київ втратив свої переваги у війні безпілотників, зазначають у Foreign Affairs. Так, російські війська скопіювали багато тактик, які вперше застосувала Україна, в тому числі проведення великих скоординованих атак з використанням декількох типів безпілотників.

"З кінця 2022 року Росія використовує комбінацію з двох дронів вітчизняного виробництва - "Орлан-10" (розвідувальний безпілотник) і "Ланцет" (ударний безпілотник) - для знищення всього, від високовартісних артилерійських систем до бойових літаків і танків. На початку конфлікту Україна перевершила Росію за кількістю атак безпілотників, але вона не має комбінації безпілотників, яка б відповідала небезпечному новому дуету Росії", - пише видання.

На додаток до цього, Росія має переважаючі можливості в галузі радіоелектронної боротьби, які дозволяють їй глушити і підробляти сигнали між українськими безпілотниками та їхніми пілотами. Тому, зазначає видання, якщо Україна хоче нейтралізувати російські безпілотники, її військам знадобляться такі ж можливості.

Водночас більшість озброєнь, що постачаються Заходом, погано протистоять російським системам протиповітряної оборони та радіоелектронним атакам.

Росія також значно збільшила свої потужності у виробництві зброї. За оцінками українських урядовців, Росія зараз може виробляти або закуповувати близько 100 000 безпілотників на місяць, тоді як Україна може виробляти лише половину цієї кількості.

Крім того, РФ також відновила регулярні атаки безпілотників на українську столицю.

"Досі українським силам вдавалося виявляти і збивати майже всі літальні апарати, але цей захист буде важко підтримувати, оскільки Москва впроваджує технологічні удосконалення безпілотників, збільшує внутрішнє виробництво, розробляє нові способи ухилятися від виявлення і здійснює масовані атаки, які просто перевантажують українську протиповітряну оборону. І тут Україна також перебуває в економічно невигідному становищі - один з російських безпілотників "Шахед" коштує набагато дешевше, ніж системи протиповітряної оборони, необхідні для його нейтралізації", - пише видання.

Крім того, зазначається, що залежність українських військових від мобільних даних і смартфонів для координації операцій робить їх вразливими до майбутніх атак, і нещодавня активізація російських спроб відключити мобільний зв'язок по всій Україні може мати серйозні наслідки.

Війна переходить у двобій безпілотників

На цьому етапі війни, коли лінія фронту стабілізується, небо над Україною заповнюватиметься все більшою кількістю безпілотників, пише ЗМІ. Так, Україна має намір придбати понад два мільйони безпілотників до 2024 року, і Росія має намір принаймні не поступатися цим обсягам закупівель.

"З такою кількістю розгорнутих літальних апаратів будь-які війська або техніка, що пересуваються по землі, стануть легкими мішенями. Тому обидві армії більше зосередяться на знищенні зброї одна одної і вступатимуть у двобої безпілотників з безпілотниками".

Водночас дистанційне ведення війни з використанням дронів не обов'язково призведе до зменшення людських втрат.

"Російська армія посилає групи погано навчених призовників і засуджених атакувати українську лінію фронту, змушуючи українські війська відповідати і розкривати свої замасковані позиції. Тепер їх видно з безпілотників, а потім по українських позиціях б'є російська артилерія. Я чув оцінки, що від 100 до 200 людей гине щодня з кожного боку в цьому типі бою - і ця цифра може зрости, оскільки летальність і кількість безпілотників збільшується", - зазначає аналітик Foreign Affairs.

Україна збільшує виробництво дронів

Під час прес-конференції 19 грудня президент Володимир Зеленський озвучив амбітну ціль з виробництва безпілотників, заявивши, що у 2024 році Україна виробить мільйон FPV-дронів. У свою чергу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив, що наступного року в Україні вироблять не тільки один мільйон дронів FPV, але й тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.

Також Велика Британія пообіцяла надати 200 мільйонів фунтів стерлінгів на масштабну програму швидкої закупівлі та виробництва тисяч військових безпілотників для України, включаючи розвідувальні, ударні та морські БПЛА дальнього радіусу дії.

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