Постачання різко зросло з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Понад двадцять фінських компаній, пов’язаних з Москвою, експортували до Росії продукцію, яку експерти класифікують як критично важливе обладнання для ведення бойових дій. Їхні клієнти мають зв'язки з російськими спецслужбами та оборонною промисловістю, пише Yle.

Зазначається, що це невеликі логістичні та експедиторські компанії, власниками яких є люди, пов’язані з РФ. Вони працюють на складах і в невеликих офісах, особливо на південному сході Фінляндії поблизу кордону з Росією. Звітність показує, що багато з них значно збільшили свої продажі. Так, сукупний оборот у 2022 році зріс більш ніж удвічі.

Так, одна із таких компаній надіслала кілька посилок до Росії. Згідно з митними звітами, експортували датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та обладнання для передачі енергії. Частини подібних товарів були знайдені у знищеному російському озброєнні та транспортних засобах в Україні.

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На думку дослідників, ці компоненти є важливими для здатності російських військових наносити удари. Лише деякі з них потрапили під західні санкції, що полегшило їх експорт до Росії.

Журналісти також посилаються на дані російських державних закупівель, які свідчать про те, що такі компанії мали справу з ФСБ.

Вказано, що компанії також постачали до Росії обладнання для військових досліджень і розробок та розвідувальних цілей. Наприклад, обладнання для аналізу сигналів, синтезатори частоти, приладдя для друкованих плат, оптичне обладнання та вольтметри.

Журналістське розслідування свідчить, що деякі товари, що експортуються, є відносно буденними, наприклад, деталі двигунів, підшипники і клапани. Однак для функціонування російської військової техніки потрібна не лише зброя.

Такі компанії або експортували товари безпосередньо до Росії, або виступали посередниками між іноземним продавцем і російським покупцем. Товари також переміщувалися до Росії через інші країни, і в цьому випадку Фінляндія могла не фігурувати в митних деклараціях.

За кілька тижнів до початку війни одна фінська компанія відповідала за поставки на суму понад 10 мільйонів євро клієнту, пов'язаному з російською оборонною промисловістю. Поставки включали відеокамери, жорсткі диски та іншу електроніку.

Жодна із компаній не погодилась на інтерв’ю журналістам. Деякі керівники погодилися на коментарі, в яких заперечували порушення санкцій та підтримку російських військових.

Постачання товарів для ВПК Росії

Китай різко наростив постачання високоточних верстатів до Росії. Китайські поставки важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а виробники цієї країни тепер домінують у торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням, що є життєво важливими для російської військової промисловості.

Раніше УНІАН писав, що Росії певною мірою вдалося знайти способи, щоб обійти санкції щодо технологій, необхідних для ведення війни проти України. Це означає, що Захід має зробити торговельні обмеження більш ефективними.

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