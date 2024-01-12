Росія купує старі деталі для західних верстатів на маркетплейсах та збирає їх як конструктор

Росія з усіх сил намагається замінити західну електроніку та промислове обладнання китайськими або власними аналогами, однак половина імпортованих компонентів для зброї - це все ще продукція західних компаній. При цьому росіяни винаходять все нові і нові схеми обходу санкцій.

Як виявило розслідування "Української правди", завдяки десяткам компаній-імпортерів росіяни налагодили постачання західної промислової електроніки на власні заводи. Серед неї – уживане нідерландське обладнання компанії ASML для виробництва мікрочипів.

ASML є лідером і фактично монополістом на ринку обладнання для виробництва чипів. Вона випускає літографічні верстати для напівпровідникових компаній в усьому світі.

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З посиленням технологічних санкцій у 2022 році нідерландське обладнання не мало б потрапляти на російський ринок. Однак кілька джерел ЕП вказують, що Росія продовжує імпортувати лінійку обладнання ASML. Його використовують виробники мікрочипів, які працюють, зокрема, з військовою промисловістю.

За даними російської митниці та відкритих реєстрів, спочатку обладнання ASML імпортувала компанія "АК Микротех". У липні 2023 року вона потрапила під західні санкції і, ймовірно, припинила ввозити цю продукцію. Однак через кілька місяців імпорт продовжила фірма ООО "Крафттек". ЕП виявила, що ця російська компанія подає декларації на імпорт обладнання від ASML із серпня 2023 року. З цього часу вона встигла задекларувати 16 видів техніки лише від ASML, а також ввезти її на 1,8 млн дол.

Серед задекларованої техніки ASML можна знайти обладнання для очищення питної води, блок контролю за газовими лініями, панель управління шаблонами. Усе це – важливі частини виробничого ланцюга напівпровідників.

Технікою з цього списку не можна побудувати повний цикл виробництва мікрочипів, однак вона може доповнювати наявні потужності. До того ж список постійно розширюється – остання декларація була подана 23 грудня 2023 року.

У головному офісі ASML ЕП відповіли, що компанія не співпрацює з Росією, а на ринку продає цілісні літографічні системи, а не їхні окремі деталі.

Водночас, якщо подивитися на кожен задекларований росіянами агрегат, то це – уживана 20-річна техніка ASML. Власники застарілих літографічних систем з усього світу розбирають їх і частинами продають на маркетплейсах. Росія викуповує їх і збирає, як конструктор.

Частини літографів ASML можна знайти в популярних інтернет-магазинах. Часто продавці родом з країн, які не ввели санкції проти Росії, наприклад Сінгапуру або Південної Кореї. Це означає, що росіяни можуть без проблем купувати обладнання для свого виробництва напівпровідників.

Як зазначають експерти, старі літографічні машини ASML можуть підтримувати виробництво мікроконтролерів, схем живлення та радіочастотних приладів. Росія може використовувати ці напівпровідники в автомобілях, військових машинах і навіть танках.

Як Росія обходить західні санкції

За даними дослідження Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола та KSE Institute, російський імпорт підсанкційних "товарів для поля бою" з січня по жовтень 2023 року склав майже 9 мільярдів доларів, це всього на 10% менше від рівня, що передував повномасштабному вторгненню в Україну.

Хоча партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів, але 2800 од., знайдено в уламках російської зброї на полі бою. Тільки за перші 10 місяців 2023 року західні компанії поставили 48% таких бойових компонентів, що перевищує 45%, які припадають на Китай, зазначають журналісти.

Вони додають, що американський напівпровідниковий гігант Intel очолює список виробників товарів військового призначення, отриманих Росією, за ним слідує китайська Huawei. Також до топ-10 увійшли американські Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

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