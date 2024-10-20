Базовий сценарій передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року.

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз щодо закінчення війни Росії в Україні. Як йдеться у новому Меморандумі, за оновленими оцінками, війна у кращому випадку триватиме до кінця 2025 року.

"Відповідно до поглядів експертів з безпеки та бюджетного планування влади, програма тепер передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року в базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному", - йдеться в тексті меморандуму.

Водночас експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки.

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Варто нагадати, що у попередньому червневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024 року, а негативний - завершення війни наприкінці 2025 року.

Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю. При цьому в МВФ попереджають, що триваліша війна передбачає більш негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, пов'язаний з обороною і ремонтом, і динаміку населення.

Економічний прогноз МВФ

У 2024 році зростання реального ВВП прогнозується на рівні 3%. У 4-му кварталі економіка ще більше сповільниться через збільшення дефіциту енергоносіїв через вищий попит в опалювальний сезон. За оцінками експертів, дефіцит енергії взимку становитиме 3-4 ГВт. Інфляція продовжить зростати до 9% (р/р) до грудня.

У 2025 році відновлення реального ВВП відбуватиметься повільніше (2,5-3,5% рік до року) через негативний вплив тривалішої війни. Інфляція сповільниться до 7,5% на кінець року через послаблення тиску з боку витрат.

Повоєнний період. Оновлений базовий сценарій демонструє більш повільне післявоєнне відновлення виробництва, що відображає повільніше повернення мігрантів, яке призведе до більших втрат населення в довгостроковій перспективі. Загалом, оновлений базовий сценарій передбачає кумулятивне падіння реального ВВП на 2 відсоткові пункти.

МВФ та Україна - останні новини

Нещодавно Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд уперше після повномасштабного вторгнення в Україну направить місію до РФ. Згодом очікується візит делегації до Москви, де відбудуться зустрічі з російськими офіційними особами.

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